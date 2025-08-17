Einheitsübersetzung

Totenklage über Tyrus, das prächtige Schiff: 27,1–36

1 Das Wort des HERRN erging an mich:

2 Du, Menschensohn, stimm die Totenklage über Tyrus an!

3 Sag zu Tyrus, die da wohnt am Zugang zum Meer, die Handel treibt mit den Völkern bis hin zu den vielen Inseln: So spricht GOTT, der Herr: Tyrus, du sagst: / Ich bin von vollendeter Schönheit.

4 Im Herzen der Meere liegt dein Gebiet. / Vollendet schön schufen dich deine Erbauer.

5 Aus Zypressen vom Senirgebirge / bauten sie all deine Planken, eine Zeder vom Libanon nahmen sie, / um auf dir den Mast zu errichten.

6 Deine Ruder machten sie / aus Terebinthen vom Baschan, dein Deck aus Elfenbein und Eschenholz / von den Inseln der Kittäer.

7 Dein Segel war bunt gewebtes ägyptisches Leinen. / Es sollte dein Erkennungszeichen sein. Deine Planen waren aus violettem und rotem Purpur / von den Küsten Elischas.

8 Deine Ruderer stammten / aus Sidon und Arwad. Deine Weisen, Tyrus, waren bei dir. / Sie waren deine Seeleute.

9 Die Ältesten von Gebal und seine Weisen / fuhren auf dir, um deine Risse zu dichten. Alle Schiffe des Meeres und ihre Schiffsleute / kamen zu dir, um mit dir Handel zu treiben.

10 Paras, Lud und Put / waren in deinem Heer als deine Krieger. Schilde und Helme hängten sie auf an dir; / diese verliehen dir prächtigen Glanz.

11 Die Söhne von Arwad und dein Heer standen ringsum auf deinen Mauern und Gammaditer auf deinen Türmen. Ihre Schilde hängten sie rings an deinen Mauern auf. Sie machten deine Schönheit vollkommen.

12 Tarschisch kaufte bei dir wegen der Fülle all deiner Güter; Silber, Eisen, Zinn und Blei gaben sie für deine Waren.

13 Jawan, Tubal und Meschech, sie waren deine Händler. Menschen und Kupfergeräte gaben sie für deine Handelswaren.

14 Die von Bet-Togarma gaben Zugpferde und Reitpferde und Maultiere für deine Waren.

15 Die Söhne von Dedan waren deine Händler. Viele Inseln standen als Kaufleute an deiner Seite; als Abgaben brachten sie dir Elfenbein und Ebenholz.

16 Aram kaufte bei dir wegen der Fülle deiner Erzeugnisse. Karfunkelstein, Purpur, bunte Stoffe, Byssus, Korallen und Rubine gaben sie für deine Waren.

17 Juda und das Land Israel, sie waren deine Händler. Weizen aus Minnit, Pannag, Honig, Öl und Mastix gaben sie für deine Handelswaren.

18 Damaskus kaufte bei dir wegen der Fülle deiner Erzeugnisse, wegen der Fülle all deiner Güter. Wein aus Helbon und Wolle aus Zahar,

19 Wein aus Usal gaben sie für deine Waren. Gehämmertes Eisen, Zimt und Gewürzrohr gehörte zu deinen Handelswaren.

20 Dedan war dein Händler für Satteldecken.

21 Arabien und alle Fürsten von Kedar, sie waren Kaufleute an deiner Seite. Sie kauften bei dir Lämmer, Widder und Böcke.

22 Händler von Saba und Ragma, sie trieben Handel mit dir. Für den allerbesten Balsam, für alle Arten von Edelsteinen und Gold gaben sie deine Waren.

23 Haran, Kanne und Eden, die Händler von Saba, Assur, Kilmad trieben Handel mit dir.

24 Sie waren deine Händler. Prunkgewänder und Mäntel aus violettem Purpur, bunte Stoffe und mehrfarbige Tücher, feste gedrehte Seile kauften sie ein für dich.

25 Die Schiffe von Tarschisch dienten dir / als Karawanen für deine Waren. So fülltest du dich, / wurdest schwer beladen im Herzen der Meere.

26 Über gewaltige Wasser brachten dich / deine Ruderer. Da zerbrach dich der Ostwind / im Herzen der Meere.

27 Dein Reichtum, deine Waren, dein Handelsgut, / deine Schiffsleute und deine Seeleute, die Männer, die deine Risse dichten, / die deine Waren eintauschen, alle deine Soldaten auf dir / und in deinem ganzen Aufgebot, / die in deiner Mitte sind, sie fallen in das Herz der Meere / am Tag deines Falles.

28 Beim lauten Geschrei deiner Seeleute / wogen die Wasserfluten.

29 Alle, die das Ruder führen, / verlassen ihr Schiff. Schiffsleute, alle Seeleute des Meeres, / sie stehen an Land.

30 Über dich lassen sie laut ihre Stimme hören, / bitterlich schreien sie auf. Sie streuen sich Staub auf ihr Haupt, / in der Asche wälzen sie sich.

31 Deinetwegen scheren sie sich eine Glatze, / Trauerkleider legen sie an und weinen über dich mit verbitterter Seele, / mit bitterer Klage.

32 In ihrem Jammer stimmen sie über dich / eine Totenklage an und halten Klage für dich: / Wer war wie Tyrus, ihm vergleichbar, / mitten im Meer?

33 Als deine Waren vom Meer her kamen, / hast du viele Völker gesättigt. Die Könige der Erde machtest du reich / mit deinem gewaltigen Reichtum / und deinen Handelswaren.

34 Jetzt bist du zerbrochen - weg von den Meeren - / in den Tiefen des Wassers. Deine Handelswaren und dein ganzes Aufgebot / in deiner Mitte sind gefallen.

35 Alle Bewohner der Küsten / sind entsetzt über dich; ihren Königen sträubt sich das Haar. / Verstört sind die Gesichter.

36 Die Kaufleute unter den Völkern / zischeln über dich. Zu einem Bild des Schreckens bist du geworden, / du bist für immer dahin.

