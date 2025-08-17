Einheitsübersetzung

ERSTE REDE ZOFARS: 11,1–20

Größe Gottes: 11,1–12

1 Da antwortete Zofar von Naama und sprach:

2 Soll dieser Wortschwall ohne Antwort bleiben / und soll der Maulheld recht behalten?

3 Bringt dein Geschwätz Männer zum Schweigen, / darfst du spotten, ohne dass einer dich beschämt?

4 Du sagtest: Rein ist meine Lehre / und lauter war ich stets in deinen Augen.

5 O, dass Gott doch selber spräche, / seine Lippen öffnete gegen dich.

6 Er würde dich der Weisheit Tiefen lehren, / dass sie wie Wunder sind für den klugen Verstand. / Du würdest erkennen, dass Gott von deiner Schuld noch manches übersieht.

7 Die Tiefen Gottes willst du finden, / bis zur Vollkommenheit des Allmächtigen vordringen?

8 Höher als der Himmel ist sie, was machst du da? / Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen?

9 Weiter als die Erde ist ihr Maß, / breiter ist sie als das Meer.

10 Wenn er daherfährt und gefangen nimmt, / wenn er zusammentreibt, wer hält ihn ab?

11 Denn er kennt die falschen Leute, / sieht das Unrecht und nimmt es wahr.

12 Kommt denn ein Hohlkopf zur Besinnung, / wird ein Wildesel als ein Mensch geboren?

Aufgabe des Menschen: 11,13–20

13 Wenn du selbst dein Herz in Ordnung bringst / und deine Hände zu ihm ausbreitest -

14 wenn Unrecht klebt an deiner Hand, entferne es / und lass nicht Schlechtigkeit in deinen Zelten wohnen! -,

15 dann kannst du ohne Makel dein Angesicht erheben, / fest stehst du da und brauchst dich nicht zu fürchten.

16 Dann wirst du auch das Ungemach vergessen, / du denkst daran wie an Wasser, das vorüberfloss.

17 Heller als der Mittag erhebt sich dann dein Leben, / die Dunkelheit wird wie der Morgen sein.

18 Du fühlst dich sicher, weil noch Hoffnung ist; / du schaust dich um und kannst sicher schlafen.

19 Du lagerst dich und niemand schreckt dich auf / und viele mühen sich um deine Gunst.

20 Doch der Frevler Augen verschmachten, / jede Zuflucht schwindet ihnen; / ihre Hoffnung ist, das Leben auszuhauchen.

