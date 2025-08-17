Einheitsübersetzung

IJOBS GEGENREDE: 16,1–17,16

Leidige Tröster: 16,1–5

1 Da antwortete Ijob und sprach:

2 Ähnliches habe ich schon viel gehört; / leidige Tröster seid ihr alle.

3 Sind nun zu Ende die windigen Worte / oder was sonst reizt dich zu antworten?

4 Auch ich könnte reden wie ihr, / wenn ihr an meiner Stelle wäret, / schöne Worte über euch machen / und meinen Kopf über euch schütteln.

5 Ich könnte euch stärken mit meinem Mund, / Trost spenden mit meinen Lippen.

Gottes ungerechter Angriff: 16,6–17

6 Rede ich, hört doch mein Schmerz nicht auf; / schweige ich, so weicht er nicht vor mir.

7 Jetzt aber hat er mich erschöpft. / Den Kreis meiner Freunde hast du mir zerstört.

8 Du hast mich gepackt. / Mein Verfall erhebt sich und tritt als Zeuge gegen mich auf; / er widerspricht mir ins Gesicht.

9 Sein Zorn zerreißt, befehdet mich, / knirscht gegen mich mit den Zähnen, / mein Gegner schärft die Augen gegen mich.

10 Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, / schlagen voll Hohn mir auf die Wangen, / scharen sich gegen mich zusammen.

11 Gott gibt mich dem Bösen preis, / in die Hände der Frevler stößt er mich.

12 In Ruhe lebte ich, da hat er mich erschüttert, / mich im Nacken gepackt, mich zerschmettert, / mich als Zielscheibe für sich aufgestellt.

13 Seine Pfeile umschwirren mich, / schonungslos durchbohrt er mir die Nieren, / schüttet meine Galle zur Erde.

14 Bresche über Bresche bricht er mir, / stürmt wie ein Krieger gegen mich an.

15 Ein Trauergewand hab ich meiner Haut genäht, / mein Horn in den Staub gesenkt.

16 Mein Gesicht ist vom Weinen rot / und Todesschatten liegt auf meinen Wimpern.

17 Doch kein Unrecht klebt an meinen Händen / und mein Gebet ist lauter.

Der Zeuge im Himmel: 16,18–22

18 O Erde, deck mein Blut nicht zu / und ohne Ruhstatt sei mein Hilfeschrei!

19 Nun aber, seht, im Himmel ist mein Zeuge, / mein Bürge in den Höhen.

20 Da meine Freunde mich verspotten, / tränt zu Gott hin mein Auge.

21 Recht schaffe er dem Mann bei Gott / und zwischen Mensch und Mensch.

22 Denn nur wenige Jahre werden noch kommen, / dann muss ich gehen den Weg ohne Wiederkehr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten