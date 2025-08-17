Einheitsübersetzung

Klage des Verhöhnten: 17,1–10

1 Mein Geist ist verwirrt, / meine Tage sind ausgelöscht, / nur Gräber bleiben mir.

2 Wahrhaftig, nur Spott begleitet mich. / In ihren Bitterkeiten verbringt mein Auge die Nacht.

3 Sei du doch selbst mein Bürge bei dir! / Wer würde sonst den Handschlag für mich leisten?

4 Denn ihr Herz hast du der Einsicht verschlossen, / darum lässt du sie nicht triumphieren.

5 Zum Teilen lädt einer die Freunde ein, / doch die Augen seiner Kinder verschmachten.

6 Zum Spott für die Leute stellte er mich hin, / ich wurde einer, dem man ins Gesicht spuckt.

7 Vor Kummer ist mein Auge matt, / all meine Glieder sind wie ein Schatten.

8 Darüber entsetzen sich die Redlichen, / der Unschuldige empört sich über den Ruchlosen.

9 Doch der Gerechte hält fest an seinem Weg, / wer reine Hände hat, gewinnt an Kraft.

10 Ihr alle, kehrt um, kommt nur wieder her, / ich finde doch keinen Weisen unter euch.

Not des Verzweifelten: 17,11–16

11 Dahin sind meine Tage, / zunichte meine Pläne, meine Herzenswünsche.

12 Sie machen mir die Nacht zum Tag, / das Licht nähert sich dem Dunkel.

13 Ich erhoffe nichts mehr. / Die Unterwelt wird mein Haus, / in der Finsternis breite ich mein Lager aus.

14 Zur Grube rufe ich: Mein Vater bist du!, / Meine Mutter, meine Schwester!, zum Wurm.

15 Wo aber ist meine Hoffnung? / Ja, meine Hoffnung, wer kann sie erblicken?

16 Fährt sie zur Unterwelt mit mir hinab, / sinken wir vereint in den Staub?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten