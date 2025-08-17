Einheitsübersetzung

ZWEITE REDE BILDADS: 18,1–21

Selbstverteidigung Bildads: 18,1–4

1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach:

2 Wann endlich macht ihr Schluss mit den Reden? / Nehmt Einsicht an, dann reden wir.

3 Warum sind wir wie Vieh geachtet, / gelten als unrein in euren Augen?

4 Du zerfleischt dich selbst in deinem Zorn. / Soll deinetwegen die Erde sich entvölkern, / der Fels von seiner Stelle rücken?

Schicksal des Frevlers: 18,5–21

5 Ja, der Frevler Licht erlischt, / die Flamme seines Feuers strahlt nicht auf.

6 Das Licht in seinem Zelte wird finster, / seine Leuchte über ihm erlischt.

7 Eng werden seine gewaltigen Schritte, / sein eigener Plan bringt ihn zu Fall.

8 Denn mit seinen Füßen gerät er ins Netz / und über Flechtwerk schreitet er dahin.

9 Das Klappnetz packt ihn an der Ferse, / die Schlinge hält ihn fest.

10 Versteckt am Boden liegt sein Fangstrick, / die Falle für ihn auf dem Pfad.

11 Ringsum ängstigen ihn Schrecken / und scheuchen ihn auf Schritt und Tritt.

12 Hungrig nach ihm ist sein Unheil, / das Verderben steht bereit zu seinem Sturz.

13 Es frisst die Glieder seines Leibes, / seine Glieder frisst des Todes Erstgeborener.

14 Ausgerissen wird er aus seinem Zelt, aus seiner Zuversicht, / es treibt ihn fort zum König der Schrecken.

15 Ihm Fremdes wohnt in seinem Zelt, / Schwefel wird auf seinen Hof gestreut.

16 Von unten her verdorren seine Wurzeln, / von oben welken seine Zweige.

17 Sein Andenken schwindet von der Erde, / kein Name bleibt ihm weit und breit.

18 Sie stoßen ihn vom Licht in die Finsternis / und jagen ihn vom Erdkreis fort.

19 Kein Spross, kein Stamm bleibt ihm in seinem Volk, / am Ort seines Aufenthaltes keiner, der ihn überlebt.

20 Über seinen Tag schaudern die im Westen, / die im Osten packt das Grauen.

21 Ja, so geht es mit den Wohnungen des Frevlers, / mit dem Ort des Menschen, der Gott nicht kennt.

