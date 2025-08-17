Einheitsübersetzung

IJOBS GEGENREDE: 23,1–24,25

Ruf nach Gott, dem Richter: 23,1–17

1 Da antwortete Ijob und sprach:

2 Auch heute ist meine Klage Widerspruch; / schwer lastet seine Hand auf meinem Seufzen.

3 Wüsste ich doch, wie ich ihn finden könnte, / gelangen könnte zu seiner Stätte.

4 Ich wollte vor ihm den Rechtsfall ausbreiten, / meinen Mund mit Beweisen füllen.

5 Ich möchte wissen, mit welchen Worten er mir Antwort gibt, / möchte erfahren, was er mir zu sagen hat.

6 Würde er in der Fülle der Macht mit mir streiten? / Nein, gerade er wird auf mich achten!

7 Dort würde ein Redlicher mit ihm rechten / und ich käme für immer frei von meinem Richter.

8 Seht, gehe ich nach Osten, so ist er nicht da, / nach Westen, so bemerke ich ihn nicht,

9 nach Norden, sein Tun erblicke ich nicht; / biege ich nach Süden, sehe ich ihn nicht.

10 Doch er kennt den Weg, den ich gehe; / prüfte er mich, ich ginge wie Gold hervor.

11 Mein Fuß hielt fest an seiner Spur, / seinen Weg hielt ich ein und bog nicht ab.

12 Das Gebot seiner Lippen gab ich nicht auf; / seines Mundes Worte barg ich in meinem Inneren.

13 Doch er bleibt der Eine, wer stimmt ihn um? / Wonach seine Seele verlangte, das machte er.

14 Ja, er vollendet, was er mir bestimmt hat; / und Ähnliches hat er noch viel im Sinn.

15 Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht; / denke ich daran, gerate ich in Angst vor ihm.

16 Gott macht mein Herz verzagt, / der Allmächtige versetzt mich in Schrecken.

17 Denn bin ich nicht von Finsternis umschlossen, / bedeckt nicht Dunkel mein Angesicht?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten