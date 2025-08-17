Einheitsübersetzung

DRITTE REDE BILDADS

Sündhaftigkeit aller Menschen: 25,1–6

1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach:

2 Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, / der Frieden schafft in seinen Höhen.

3 Kann man seine Scharen zählen / und über wem erhebt sich nicht sein Licht?

4 Wie wäre ein Mensch gerecht vor Gott, / wie wäre rein der vom Weib Geborene?

5 Siehe, selbst der Mond glänzt nicht hell, / die Sterne sind nicht rein in seinen Augen,

6 geschweige denn der Mensch, die Made, / der Menschensohn, der Wurm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten