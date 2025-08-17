Einheitsübersetzung

IJOBS GEGENREDE: 26,1–28,28

Leere Worte ohne Wahrheit: 26,1–4

1 Da antwortete Ijob und sprach:

2 Wie hilfst du doch dem Schwachen auf, / stehst du bei dem kraftlosen Arm!

3 Wie gut rätst du dem, der nicht weise ist, / tust ihm Wissen in Fülle kund!

4 Wem trägst du die Reden vor / und wessen Atem geht von dir aus?

Größe der Allmacht Gottes: 26,5–14

5 Die Totengeister zittern drunten, / die Wasser mit ihren Bewohnern.

6 Nackt liegt die Unterwelt vor ihm, / keine Hülle deckt den Abgrund.

7 Er spannt über dem Leeren den Norden, / hängt die Erde auf am Nichts.

8 Er bindet das Wasser in sein Gewölk; / doch birst darunter die Wolke nicht.

9 Er verschließt den Anblick seines Throns / und breitet darüber sein Gewölk.

10 Eine Grenze zieht er rund um die Wasser / bis an den Rand von Licht und Finsternis.

11 Die Säulen des Himmels erzittern, / sie erschrecken vor seinem Drohen.

12 Durch seine Kraft stellt still er das Meer, / durch seine Klugheit zerschmettert er Rahab.

13 Durch seinen Hauch wird heiter der Himmel, / seine Hand durchbohrt die flüchtige Schlange.

14 Seht, das sind nur die Säume seines Waltens; / wie ein Flüstern ist das Wort, / das wir von ihm hören. Doch das Donnern seiner Macht, / wer kann es begreifen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten