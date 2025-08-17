Hiob (Ijob), Kapitel 28

Hiob (Ijob) 28

Einheitsübersetzung

Gottesfurcht als Weg zur Weisheit: 28,1–28

1 Wohl gibt es einen Fundort für das Silber, / eine Stätte für das Gold, wo man es läutert.

2 Eisen holt man aus der Erde, / aus Gestein wird Kupfer geschmolzen.

3 Er setzt dem Finstern eine Grenze, / er forscht hinein bis in das Letzte, bis ins düstere, dunkle Gestein.

4 Er gräbt einen Stollen, wo niemand wohnt und an sie denkt; / ohne Halt für den Fuß hängen sie, / fern von Menschen schweben sie.

5 Die Erde, daraus das Brotkorn hervorgeht, / wird in den Tiefen wie mit Feuer umgewühlt.

6 Fundort des Saphirs ist ihr Gestein / und Goldstaub findet sich darin.

7 Kein Raubvogel kennt den Weg dorthin; / kein Falkenauge hat ihn je erspäht.

8 Das stolze Wild betritt ihn nicht, / kein Löwe schreitet über ihn.

9 An harte Kiesel legt er seine Hand, / von Grund auf wühlt er Berge um.

10 In Felsen haut er Stollen ein / und lauter Kostbarkeiten erblickt sein Auge.

11 Sickerbäche dämmt er ein, / Verborgenes bringt er ans Licht.

12 Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden / und wo ist der Ort der Einsicht?

13 Kein Mensch kennt die Schicht, in der sie liegt; / sie findet sich nicht in der Lebenden Land.

14 Die Urflut sagt: Bei mir ist sie nicht. / Der Ozean sagt: Bei mir weilt sie nicht.

15 Man kann nicht Feingold für sie geben, / nicht Silber als Preis für sie wägen.

16 Nicht wiegt sie Gold aus Ofir auf, / kein kostbarer Karneol, kein Saphir.

17 Gold und Glas stehen ihr nicht gleich, / kein Tausch für sie ist Goldgerät,

18 nicht zu reden von Korallen und Kristall; / weit über Perlen geht der Weisheit Besitz.

19 Der Topas von Kusch kommt ihr nicht gleich / und reinstes Gold wiegt sie nicht auf.

20 Die Weisheit aber, wo kommt sie her / und wo ist der Ort der Einsicht?

21 Verhüllt ist sie vor aller Lebenden Auge, / verborgen vor den Vögeln des Himmels.

22 Abgrund und Tod sagen: / Unser Ohr vernahm von ihr nur ein Raunen.

23 Gott ist es, der den Weg zu ihr weiß, / er ist es, der ihren Ort kennt.

24 Denn er blickt bis hin zu den Enden der Erde; / was unter dem All des Himmels ist, sieht er.

25 Als er dem Wind sein Gewicht schuf / und die Wasser nach Maß bestimmte,

26 als er dem Regen das Gesetz schuf / und einen Weg dem Donnergewölk,

27 damals hat er sie gesehen und gezählt, / sie festgestellt und erforscht.

28 Zum Menschen aber sprach er: / Sieh, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, / das Meiden des Bösen ist Einsicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

