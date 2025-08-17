Einheitsübersetzung

IJOBS SCHLUSSREDE: 29,1–31,40

Gesegnete Vergangenheit: 29,1–25

1 Dann setzte Ijob seine Rede fort und sprach:

2 Dass ich doch wäre / wie in längst vergangenen Monden, / wie in den Tagen, da mich Gott beschirmte,

3 als seine Leuchte über meinem Haupt erstrahlte, / in seinem Licht ich durch das Dunkel ging.

4 So, wie ich in den Tagen meiner Frühzeit war, / als Gottes Freundschaft über meinem Zelte stand,

5 als der Allmächtige noch mit mir war, / meine Kinder mich umgaben,

6 als meine Schritte sich in Milch gebadet, / Bäche von Öl der Fels mir ergoss.

7 Ging ich durchs Tor zur Stadt hinauf, / ließ ich auf dem Platz meinen Sitz aufstellen;

8 sahen mich die Jungen, so traten sie scheu beiseite, / die Alten standen auf und blieben stehen.

9 Fürsten hielten mit Reden sich zurück / und legten ihre Hand auf ihren Mund.

10 Der Edlen Stimme blieb stumm, / am Gaumen klebte ihre Zunge.

11 Hörte mich ein Ohr, pries es mich glücklich, / das Auge, das mich sah, stimmte mir zu.

12 Denn ich rettete den Armen, der schrie, / die Waise, die ohne Helfer war.

13 Der Segen des Verlorenen kam über mich / und jubeln ließ ich der Witwe Herz.

14 Ich bekleidete mich mit Gerechtigkeit, / wie Mantel und Kopfbund umhüllte mich mein Recht.

15 Auge war ich für den Blinden, / dem Lahmen wurde ich zum Fuß.

16 Vater war ich für die Armen, / des Unbekannten Rechtsstreit prüfte ich.

17 Ich zerschmetterte des Bösen Kiefer, / entriss die Beute seinen Zähnen.

18 So dachte ich: Mit meinem Nest werde ich verscheiden / und gleich dem Phönix meine Tage mehren.

19 Meine Wurzel reiche bis an das Wasser, / Tau nächtige auf meinen Zweigen.

20 Neu bleibe mir meine Ehre, / mein Bogen verjünge sich in meiner Hand.

21 Auf mich hörten sie und warteten, / sie lauschten schweigend meinem Rat.

22 Nachdem ich gesprochen, ergriff keiner das Wort, / es träufelte nieder auf sie meine Rede.

23 Sie harrten auf mich wie auf Regen, / sperrten den Mund wie nach Spätregen auf.

24 Lächelte ich denen zu, die ohne Vertrauen, / sie wiesen das Leuchten meines Gesichts nicht ab.

25 Ich bestimmte ihr Tun, ich saß als Haupt, / thronte wie ein König inmitten der Schar, wie einer, der Trauernde tröstet.

