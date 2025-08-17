Einheitsübersetzung

IJOBS KLAGE

Last des Lebens: 3,1–26

1 Danach tat Ijob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag.

2 Ijob ergriff das Wort und sprach:

3 Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, / die Nacht, die sprach: Ein Knabe ist empfangen.

4 Jener Tag werde Finsternis, / nie frage Gott von oben nach ihm, / nicht leuchte über ihm des Tages Licht.

5 Einfordern sollen ihn Finsternis und Todesschatten, / Gewölk über ihn sich lagern, / Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich.

6 Jene Nacht, das Dunkel raffe sie hinweg, / sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres, / sie gehe nicht ein in die Zahl der Monde.

7 Ja, diese Nacht sei unfruchtbar, / kein Jubel komme auf in ihr.

8 Verwünschen sollen sie die Verflucher der Tage, / die es verstehen, den Levíatan zu wecken.

9 Verfinstert seien ihrer Dämmerung Sterne; / sie harre auf Licht, jedoch umsonst; / die Lider der Morgenröte schaue sie nicht.

10 Denn sie hat die Pforten / an meiner Mutter Leib nicht verschlossen, / nicht das Leid verborgen vor meinen Augen.

11 Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg, / kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich?

12 Weshalb nur kamen Knie mir entgegen, / wozu Brüste, dass ich daran trank?

13 Still läge ich jetzt und könnte rasten, / entschlafen wäre ich und hätte Ruhe,

14 bei Königen, bei Ratsherren im Land, / die Grabkammern für sich erbauten,

15 oder bei Fürsten, reich an Gold, / die ihre Häuser mit Silber gefüllt.

16 Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht mehr, / Kindern gleich, die das Licht nie geschaut.

17 Dort hören Frevler auf zu toben, / dort ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist.

18 Auch Gefangene sind frei von Sorgen, / hören nicht mehr die Stimme des Treibers.

19 Klein und Groß ist dort beisammen, / der Sklave ist frei von seinem Herrn.

20 Warum schenkt er dem Elenden Licht / und Leben denen, die verbittert sind?

21 Sie warten auf den Tod, doch er kommt nicht, / sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze.

22 Sie würden sich freuen und jubeln, / sie würden frohlocken, fänden sie ein Grab.

23 Wozu Licht für den Mann auf verborgenem Weg, / den Gott von allen Seiten einschließt?

24 Bevor ich noch esse, kommt mir das Seufzen, / wie Wasser strömen meine Klagen hin.

25 Was mich erschreckte, das hat mich getroffen, / wovor mir bangte, das kam über mich.

26 Noch hatte ich nicht Frieden, nicht Rast, nicht Ruhe, / da kam neues Ungemach heran.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten