Einheitsübersetzung

ERSTE REDE BILDADS: 8,1–22

Gesetz der Vergeltung: 8,1–7

1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach:

2 Wie lange noch willst du derlei reden? / Nur heftiger Wind sind die Worte deines Mundes.

3 Beugt etwa Gott das Recht / oder beugt der Allmächtige die Gerechtigkeit?

4 Haben deine Kinder gefehlt gegen ihn, / gab er sie der Gewalt ihres Frevels preis.

5 Wenn du mit Eifer Gott suchst, / an den Allmächtigen dich flehend wendest,

6 wenn du rein bist und recht, / dann wird er über dich wachen / und dein Heim wiederherstellen, wie es dir zusteht.

7 Und war dein Anfang auch gering, / dein Ende wird gewaltig groß.

Zeugnis der Erfahrung: 8,8–22

8 Ja, frag nur das frühere Geschlecht / und merk dir, was die Väter erforschten!

9 Wir sind von gestern nur und wissen nichts, / wie Schatten sind auf Erden unsre Tage.

10 Unterweisen sie dich nicht, sprechen sie nicht zu dir, / geben sie dir nicht Worte aus ihrem Herzen?

11 Wächst ohne Sumpf das Schilfrohr hoch, / wird Riedgras ohne Wasser groß?

12 In Blüte und noch nicht gemäht, / verwelkt es schon vor allem Gras.

13 So sind die Wege aller, die Gott vergessen, / so wird die Hoffnung des Ruchlosen zunichte.

14 Ein zartes Gewebe ist seine Zuversicht, / ein Spinnennetz ist sein Vertrauen.

15 Er verlässt sich auf sein Haus, doch es hält nicht stand, / er klammert sich daran, doch es bleibt nicht stehen.

16 In vollem Saft steht er vor der Sonne, / seine Zweige überwuchern seinen Garten,

17 im Geröll verflechten sich seine Wurzeln, / zwischen Steinen halten sie sich fest.

18 Tilgt man ihn aus an seiner Stätte, / verleugnet sie ihn: Nie habe ich dich gesehen.

19 Siehe, das ist die Freude seines Weges / und andere sprossen aus dem Staub.

20 Siehe, Gott verschmäht den Schuldlosen nicht, / die Hand der Boshaften aber hält er nicht fest.

21 Mit Lachen wird er deinen Mund noch füllen, / deine Lippen mit Jubel.

22 Deine Hasser werden sich kleiden in Schmach, / das Zelt der Frevler besteht nicht mehr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten