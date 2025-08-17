Einheitsübersetzung online lesen
Einheitsübersetzung
ERSTE REDE BILDADS: 8,1–22
Gesetz der Vergeltung: 8,1–7
1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach:
2 Wie lange noch willst du derlei reden? / Nur heftiger Wind sind die Worte deines Mundes.
3 Beugt etwa Gott das Recht / oder beugt der Allmächtige die Gerechtigkeit?
4 Haben deine Kinder gefehlt gegen ihn, / gab er sie der Gewalt ihres Frevels preis.
5 Wenn du mit Eifer Gott suchst, / an den Allmächtigen dich flehend wendest,
6 wenn du rein bist und recht, / dann wird er über dich wachen / und dein Heim wiederherstellen, wie es dir zusteht.
7 Und war dein Anfang auch gering, / dein Ende wird gewaltig groß.
Zeugnis der Erfahrung: 8,8–22
8 Ja, frag nur das frühere Geschlecht / und merk dir, was die Väter erforschten!
9 Wir sind von gestern nur und wissen nichts, / wie Schatten sind auf Erden unsre Tage.
10 Unterweisen sie dich nicht, sprechen sie nicht zu dir, / geben sie dir nicht Worte aus ihrem Herzen?
11 Wächst ohne Sumpf das Schilfrohr hoch, / wird Riedgras ohne Wasser groß?
12 In Blüte und noch nicht gemäht, / verwelkt es schon vor allem Gras.
13 So sind die Wege aller, die Gott vergessen, / so wird die Hoffnung des Ruchlosen zunichte.
14 Ein zartes Gewebe ist seine Zuversicht, / ein Spinnennetz ist sein Vertrauen.
15 Er verlässt sich auf sein Haus, doch es hält nicht stand, / er klammert sich daran, doch es bleibt nicht stehen.
16 In vollem Saft steht er vor der Sonne, / seine Zweige überwuchern seinen Garten,
17 im Geröll verflechten sich seine Wurzeln, / zwischen Steinen halten sie sich fest.
18 Tilgt man ihn aus an seiner Stätte, / verleugnet sie ihn: Nie habe ich dich gesehen.
19 Siehe, das ist die Freude seines Weges / und andere sprossen aus dem Staub.
20 Siehe, Gott verschmäht den Schuldlosen nicht, / die Hand der Boshaften aber hält er nicht fest.
21 Mit Lachen wird er deinen Mund noch füllen, / deine Lippen mit Jubel.
22 Deine Hasser werden sich kleiden in Schmach, / das Zelt der Frevler besteht nicht mehr.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten