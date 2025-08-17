Hoheslied 1

Einheitsübersetzung

BUCHTITEL: 1,1

1 Das Hohelied Salomos.

Gegenseitige Liebe und Sehnsucht: 1,2–2,7

2 Mit Küssen seines Mundes küsse er mich. / Süßer als Wein ist deine Liebe.

3 Köstlich ist der Duft deiner Salben, / dein Name hingegossenes Salböl; / darum lieben dich die jungen Frauen.

4 Zieh mich her hinter dir! Lass uns eilen! / Der König führt mich in seine Gemächer. Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, / deine Liebe höher rühmen als Wein. / Dich liebt man zu Recht.

5 Schwarz bin ich, doch schön, / ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Kedar, / wie Salomos Decken.

6 Schaut mich nicht so an, / weil ich so schwarz bin! / Die Sonne hat mich verbrannt. Meiner Mutter Söhne waren mir böse, / ließen mich Weinberge hüten; / meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet.

7 Du, den meine Seele liebt, / sag mir: Wo weidest du die Herde? / Wo lagerst du am Mittag? Wozu soll ich wie eine Verhüllte sein / bei den Herden deiner Gefährten?

8 Wenn du das nicht weißt, / du schönste der Frauen, dann folge den Spuren der Schafe, / dann weide deine Zicklein dort, / wo die Hirten lagern!

9 Mit einer Stute an Pharaos Wagen / vergleiche ich dich, meine Freundin.

10 Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, / dein Hals in den Perlenschnüren.

11 Machen wir dir noch goldene Kettchen, / kleine Silberkugeln daran!

12 Bis dorthin, wo der König an seiner Tafel liegt, / gibt meine Narde ihren Duft.

13 Ein Beutel Myrrhe ist mir mein Geliebter, / der zwischen meinen Brüsten ruht.

14 Eine Hennablüte ist mein Geliebter mir / aus den Weinbergen von En-Gedi.

15 Siehe, schön bist du, meine Freundin, / siehe, du bist schön. / Deine Augen sind Tauben.

16 Schön bist du, mein Geliebter, verlockend. / Frisches Grün ist unser Lager,

17 Zedern sind die Balken unseres Hauses, / Zypressen die Wände.

