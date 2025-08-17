Einheitsübersetzung

Neuer Auftrag des Propheten: 3,1–5

1 Der HERR sagte zu mir: / Geh noch einmal hin und liebe eine Frau, / die von einem anderen geliebt wird und dennoch Ehebruch treibt - so wie der HERR / die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden / und Opferkuchen aus Rosinen lieben!

2 Da kaufte ich sie für fünfzehn Silberstücke / und anderthalb Hómer Gerste.

3 Ich sagte zu ihr: / Du wirst jetzt viele Tage bei mir bleiben, ohne Hurerei zu treiben und ohne einem Mann zu gehören. / Und so mache auch ich es mit dir.

4 Denn viele Tage bleiben Israels Söhne / ohne König und ohne Regierende, ohne Schlachtopfer und ohne Steinmal, / ohne Efod und ohne Terafim.

5 Danach werden die Söhne Israels umkehren / und den HERRN, ihren Gott, suchen / und David, ihren König. Zitternd werden sie zum HERRN kommen / und seine Güte suchen an einem fernen Tag.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten