Einheitsübersetzung

Danklied der Geretteten vom Zion aus: 12,1–6

1 An jenem Tag wirst du sagen: / Ich danke dir, HERR. Du hast mir gezürnt. / Möge dein Zorn sich wenden, / auf dass du mich tröstest.

2 Siehe, Gott ist mein Heil; / ich vertraue und erschrecke nicht. Denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der HERR. / Er wurde mir zum Heil.

3 Ihr werdet Wasser freudig schöpfen / aus den Quellen des Heils.

4 An jenem Tag werdet ihr sagen: / Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen an! Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, / verkündet: Sein Name ist erhaben!

5 Singt dem HERRN, / denn Überragendes hat er vollbracht; / bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde.

6 Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions; / denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten