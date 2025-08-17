Einheitsübersetzung

Gericht über die Völker und Heil für Juda: 4,1–17

1 Denn seht, in jenen Tagen, in jener Zeit, / wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende,

2 versammle ich alle Völker / und führe sie hinab zum Tal Joschafat; dort streite ich im Gericht mit ihnen / um Israel, mein Volk und meinen Erbbesitz. Denn sie haben es unter die Völker zerstreut / und mein Land aufgeteilt.

3 Sie haben über mein Volk das Los geworfen, / einen Knaben haben sie der Dirne als Lohn gegeben / und Mädchen für Wein verkauft, um zu zechen.

4 Und auch ihr, Tyrus und Sidon, und alle ihr Gaue der Philister, was wollt ihr von mir? Wollt ihr mir vergelten, was ich euch angetan habe? Oder wollt ihr mir selbst etwas antun? Leicht und schnell lasse ich eure Taten auf euch selbst zurückfallen.

5 Denn ihr habt mein Silber und Gold genommen und meine kostbaren Schätze in eure Paläste gebracht.

6 Ihr habt die Kinder Judas und Jerusalems an die Jawaniter verkauft, um sie aus ihrer Heimat zu entfernen.

7 Seht her, ich lasse sie aufbrechen von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und lasse eure Taten auf euch selbst zurückfallen.

8 Und ich verkaufe eure Söhne und Töchter an die Kinder Judas und diese verkaufen sie weiter an die Sabäer, ein Volk in weiter Ferne. Ja, der HERR hat gesprochen.

9 Ruft den Völkern zu: / Ruft einen Krieg aus! Lasst eure Kämpfer aufbrechen! / Alle Krieger sollen anrücken und heraufziehen.

10 Schmiedet Schwerter aus euren Pflugscharen / und Lanzen aus euren Winzermessern! / Der Schwache soll sagen: Ich bin ein Kämpfer.

11 Eilt alle herbei, / versammelt euch, ihr Völker ringsum! / Dorthin führe, HERR, deine Kämpfer hinab!

12 Die Völker sollen aufbrechen und heraufziehen zum Tal Joschafat. / Denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Völker ringsum.

13 Schwingt die Sichel; / denn die Ernte ist reif. Kommt, tretet die Kelter; / denn sie ist voll, die Tröge fließen über. / Denn ihre Bosheit ist groß.

14 Getöse und Getümmel herrscht / im Tal der Entscheidung; denn der Tag des HERRN ist nahe im Tal der Entscheidung.

15 Sonne und Mond verfinstern sich, / die Sterne halten ihr Licht zurück.

16 Der HERR brüllt vom Zion her, / aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen, / sodass Himmel und Erde erbeben. Doch für sein Volk ist der HERR eine Zuflucht, / er ist eine Burg für Israels Söhne.

17 Dann werdet ihr erkennen, / dass ich der HERR, euer Gott, bin und dass ich auf dem Zion wohne, / meinem heiligen Berg. Jerusalem wird heilig sein, / Fremde werden nie mehr hindurchziehen.

Zukünftige Heilszeit: 4,18–21

18 Und es wird geschehen an jenem Tag: Da triefen die Berge von Wein, / die Hügel fließen über von Milch / und in allen Bächen Judas strömt Wasser. Eine Quelle entspringt im Haus des HERRN / und tränkt das Schittim-Tal.

19 Ägypten wird zur Wüste, / Edom wird zur verödeten Steppe, wegen der Gewalttat an den Kindern Judas, / in deren Land sie unschuldiges Blut vergossen.

20 Juda aber wird für immer bewohnt sein / und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht,

21 ich erkläre ihr Blut für unschuldig, / das ich vorher nicht für unschuldig erklärte, / und der HERR wohnt auf dem Zion.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten