Einheitsübersetzung

Stammesgebiete Efraim und Manasse: 16,1–17,18

1 Das war der Anteil, der den Nachkommen Josefs durch das Los zufiel: vom Jordan bei Jericho zu den Quellen von Jericho ostwärts, dann von Jericho aus in die Wüste aufsteigend und ins Gebirge von Bet-El.

2 Von Bet-El geht er nach Lus hinaus und hinüber zum Gebiet der Arkiter nach Atarot.

3 Dann führt er westwärts hinab zum Gebiet der Jafletiter bis zum Gebiet von Unter-Bet-Horon und Geser und läuft am Meer aus.

4 Erbbesitz erhielten auch die Söhne Josefs, Manasse und Efraim.

5 Dies war das Gebiet der Efraimiter, entsprechend ihren Sippen: Die Grenze ihres Erbbesitzes im Osten verläuft von Atarot-Addar bis Ober-Bet-Horon

6 und läuft zum Meer. Von Michmetat im Norden wendet sich die Grenze ostwärts nach Taanat-Schilo und geht ostwärts daran vorbei nach Janoach.

7 Von Janoach führt sie hinab nach Atarot und Naara, berührt Jericho und läuft am Jordan aus.

8 Von Tappuach geht die Grenze westwärts zum Bach Kana und läuft am Meer aus. Das ist der Erbbesitz des Stammes der Efraimiter, entsprechend ihren Sippen;

9 ferner die Städte, die für die Efraimiter abgesondert waren mitten im Erbbesitz der Manassiter, und zwar alle Städte samt ihren Gehöften.

10 Die Efraimiter konnten aber die Kanaaniter, die in Geser wohnten, nicht vertreiben. So wohnen die Kanaaniter bis zum heutigen Tag mitten in Efraim; sie wurden zum Frondienst verpflichtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten