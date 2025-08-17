Klagelieder 5

Einheitsübersetzung online lesen
FÜNFTES LIED: 5,1–22
1 HERR, denk daran, was uns geschehen, / blick her und sieh unsre Schmach!
2 An Fremde fiel unser Erbe, / unsre Häuser kamen an Ausländer.
3 Waisen wurden wir, vaterlos, / unsere Mütter wurden Witwen.
4 Unser Wasser trinken wir für Geld, / unser Holz müssen wir bezahlen.
5 Wir werden getrieben, das Joch auf dem Nacken, / wir sind müde, man versagt uns die Ruhe.
6 Nach Ägypten streckten wir die Hand, / nach Assur, um uns mit Brot zu sättigen.
7 Unsere Väter haben gesündigt; sie sind nicht mehr. / Wir müssen ihre Sünden tragen.
8 Sklaven herrschen über uns, / niemand entreißt uns ihren Händen.
9 Unter Lebensgefahr holen wir unser Brot, / bedroht vom Schwert der Wüste.
10 Unsere Haut glüht wie ein Ofen / von den Gluten des Hungers.
11 Frauen schändet man in Zion, / Jungfrauen in den Städten von Juda.
12 Fürsten werden von ihrer Hand gehängt, / den Ältesten nimmt man die Ehre.
13 Junge Männer müssen die Handmühlen schleppen, / unter der Holzlast brechen Knaben zusammen.
14 Die Alten bleiben fern vom Tor, / die Jungen vom Saitenspiel.
15 Dahin ist unseres Herzens Freude, / in Trauer gewandelt unser Reigen.
16 Die Krone ist uns vom Haupt gefallen. / Weh uns, wir haben gesündigt!
17 Darum ist krank unser Herz, / darum sind trüb unsere Augen
18 über den Zionsberg, der verwüstet liegt; / Füchse laufen dort umher.
19 Du, HERR, thronst ewig, / dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht.
20 Warum willst du uns für immer vergessen, / uns verlassen fürs ganze Leben?
21 Lass du, HERR, uns zurückkehren zu dir, / dann kehren wir um! / Erneuere unsere Tage wie in der Urzeit.
22 Oder hast du uns denn ganz verworfen, / zürnst du uns über alle Maßen?
