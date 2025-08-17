Einheitsübersetzung

DROHREDE GEGEN MACHTHABER: 3,1–12

Drohrede gegen ungerechte Herrscher und Richter: 3,1–4

1 Ich habe gesagt: Hört doch, ihr Häupter Jakobs / und ihr Anführer des Hauses Israel! Ist es nicht eure Pflicht, / das Recht zu kennen?

2 Sie aber hassen das Gute / und lieben das Böse. Sie ziehen ihnen die Haut ab / und das Fleisch von den Knochen.

3 Sie haben das Fleisch meines Volkes gefressen / und ihnen die Haut abgezogen / und ihre Knochen zerhackt; sie haben sie zerstückelt wie für den Kochtopf / und wie Fleisch mitten im Kessel.

4 Wenn sie dann zum HERRN schreien, / wird er ihnen nicht antworten. Er wird sein Angesicht vor ihnen verbergen in jener Zeit, / weil sie so böse gehandelt haben.

Drohrede gegen habgierige Propheten: 3,5–8

5 So spricht der HERR gegen die Propheten: / Sie verführen mein Volk. Haben sie etwas zu beißen, / dann rufen sie: Friede! Wer ihnen aber nichts in den Mund steckt, / dem sagen sie den Krieg an.

6 Darum wird es Nacht für euch, ohne Schauung, / und Finsternis für euch, ohne Wahrsager; die Sonne geht unter über den Propheten / und es verfinstert sich über ihnen der Tag.

7 Die Seher werden zuschanden, / die Wahrsager müssen sich schämen. Sie müssen alle ihren Bart verhüllen; / denn Gottes Antwort bleibt aus.

8 Ich aber bin voller Kraft, / ich habe den Geist des HERRN, / Recht und Stärke, Jakob seine Vergehen vorzuhalten / und Israel seine Sünden.

Drohrede gegen bestechliche Herrscher und Richter: 3,9–12

9 Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob / und ihr Anführer des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut / und alles krumm macht, was gerade ist!

10 Ihr erbaut Zion mit Blut / und Jerusalem mit Unrecht.

11 Seine Häupter sprechen Recht gegen Bestechung, / ihre Priester lehren gegen Bezahlung. Ihre Propheten wahrsagen für Geld / und sie berufen sich auf den HERRN und sagen: Ist nicht der HERR in unserer Mitte? / Kein Unheil kann über uns kommen.

12 Darum wird um euretwegen / Zion zum Acker, den man umpflügt, Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen, / der Tempelberg zu überwucherten Höhen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten