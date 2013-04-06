Einheitsübersetzung

HEILSWEISSAGUNGEN: 4,1–5,14

Völkerwallfahrt zum Zion: 4,1–5

1 Am Ende der Tage wird es geschehen: / Der Berg des Hauses des HERRN steht fest gegründet als höchster der Berge; / er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker.

2 Viele Nationen gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN / und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, / auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus / und das Wort des HERRN von Jerusalem.

3 Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern / und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden / und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, / und sie erlernen nicht mehr den Krieg.

4 Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock / und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des HERRN der Heerscharen hat gesprochen.

5 Auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, / ein jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt / im Namen des HERRN, unseres Gottes, / für immer und ewig.

Rettung des Zion: 4,6–13

6 An jenem Tag - Spruch des HERRN - will ich versammeln, was hinkt, / und was versprengt ist, zusammenführen, / die, über die ich Unheil gebracht habe.

7 Ich mache das Hinkende zum Rest / und das Erschöpfte zu einem mächtigen Volk. Und der HERR ist ihr König / auf dem Berg Zion / von jetzt an auf ewig.

8 Und du, schützender Turm für die Herde, / Felssporn der Tochter Zion, zu dir wird sie gelangen und sie kommt wirklich, / die frühere Herrschaft, das Königtum zur Tochter Jerusalem.

9 Jetzt aber, warum schreist du so laut? Ist denn kein König bei dir? / Ist dein Berater zugrunde gegangen, dass dich Wehen gepackt haben wie eine Gebärende?

10 Winde dich und brich in Geschrei aus, / Tochter Zion, wie eine Gebärende! Denn jetzt wirst du hinausgehen aus der Stadt / und auf freiem Feld wohnen. Du kommst nach Babel. / Dort wirst du gerettet, dort wird der HERR dich loskaufen / aus der Hand deiner Feinde.

11 Jetzt versammeln sich gegen dich / viele Nationen, die sagen: Sie soll entweiht werden! / Und unsere Augen sollen herabschauen auf Zion.

12 Aber sie haben nicht erkannt / die Pläne des HERRN und seine Absicht nicht verstanden: / dass er sie gesammelt hat wie Garben auf einer Tenne.

13 Steh auf und drisch, Tochter Zion! / Denn ich mache dein Horn zu Eisen und mache deine Hufe aus Erz / und du wirst viele Völker zermalmen und ihren ungerechten Besitz zum Banngut für den HERRN machen, / für den Herrn der ganzen Erde ihr Vermögen.

Ankündigung des Messias: 4,14–5,5

14 Jetzt ritze dich wund, Tochter der Trauer! / Einen Belagerungswall hat man gegen uns errichtet; sie schlagen mit dem Stock ins Gesicht / dem Richter Israels.

