Einheitsübersetzung

1 Aber du, Betlehem-Efrata, / bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, / der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, / in längst vergangenen Tagen.

2 Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, / da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren / zu den Söhnen Israels.

3 Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN, / in der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen; denn nun wird er groß sein / bis an die Grenzen der Erde.

4 Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land einfällt / und in unsere Paläste eindringt, dann stellen wir ihm sieben Hirten entgegen / und acht fürstliche Männer.

5 Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden, / Nimrods Land an seinen Zugängen. Er wird uns vor Assur retten, / wenn es in unser Land kommt / und in unser Gebiet eindringt.

Heiliger Rest: 5,6–14

6 Und der Rest Jakobs wird sein / inmitten vieler Völker wie Tau, der vom HERRN kommt, / wie Regen, der auf die Pflanzen fällt, der auf niemand angewiesen ist / und auf keinen Menschen zu warten braucht.

7 Und der Rest Jakobs wird sein unter den Nationen, / inmitten vieler Völker, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, / wie ein junger Löwe inmitten von Schafherden: Wenn er vorübergeht, tritt er nieder / und zerreißt und niemand ist da, der rettet.

8 Du wirst die Hand gegen deine Feinde erheben / und alle deine Gegner werden ausgerottet.

9 An jenem Tag / - Spruch des HERRN - werde ich deine Pferde in deiner Mitte vernichten / und deine Kriegswagen zerstören.

10 Ich vernichte die Städte in deinem Land / und reiße alle deine Festungen nieder.

11 Ich vernichte die Zaubermittel in deiner Hand / und es wird bei dir keine Zeichendeuter mehr geben.

12 Ich vernichte deine Götterbilder / und deine Steinmale aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen / vor dem Werk deiner Hände.

13 Ich reiße aus die Kultpfähle aus deiner Mitte / und zerstöre deine Städte.

14 Ich übe Vergeltung in Zorn und Grimm / an den Nationen, die nicht gehört haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten