ÜBERSCHRIFT: 1,1
1 Ausspruch über Ninive. / Das Buch der Vision des Nahum aus Elkosch.
LOBLIED AUF GOTT: 1,2–8
2 Ein eifernder Gott, der Vergeltung übt, ist der HERR. / Vergeltung übt der HERR und ist voll Zorn. Der HERR übt Rache an seinen Gegnern / und hält fest am Zorn gegen seine Feinde.
3 Der HERR ist langmütig und groß an Kraft; / doch ganz sicher lässt der HERR nicht ungestraft. In Wirbel und Sturm nimmt er seinen Weg, / die Wolken sind der Staub seiner Füße.
4 Er droht dem Meer und macht es trocken, / alle Flüsse lässt er versiegen. Verwelkt sind Baschan und Karmel, / die Blüte des Libanon ist verwelkt.
5 Die Berge beben vor ihm / und die Hügel geraten ins Wanken. Es verödet die Erde vor ihm / der Erdkreis und alle seine Bewohner.
6 Vor seinem Groll - wer kann da bestehen? / Wer hält stand in der Glut seines Zorns? Sein Grimm greift um sich wie Feuer / und die Felsen bersten vor ihm.
7 Gut ist der HERR, / eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt, die Zuflucht suchen bei ihm.
8 Doch in reißender Flut / macht er seinen Gegnern ein Ende / und Finsternis verfolgt seine Feinde.
TROST UND ZUSPRUCH FÜR JUDA: 1,9–2,1
9 Was plant ihr gegen den HERRN? Er macht doch ein Ende. / Es soll nicht wieder Not aufkommen.
10 Wie dichtes Dornengestrüpp / und wie wirres Windengerank werden sie verbrannt, wie dürre Spreu; nichts bleibt übrig.
11 Von dir ist abgezogen der Mann, / der Böses plant gegen den HERRN, / der Widergöttliches im Schild führt.
12 So spricht der HERR: / Auch wenn sie unversehrt sind und zahlreich, / sie werden abgeschnitten, sie gehen unter. Habe ich dich auch gedemütigt, / ich werde dich nicht weiter demütigen.
13 Ja, jetzt zerbreche ich sein Joch, das auf dir lastet, / und deine Fesseln werde ich zerreißen.
14 Der HERR hat über dich bestimmt: / Von dir soll es keinen Nachkommen mehr geben. Aus dem Haus deines Gottes will ich ausrotten / Schnitzbild und Gussbild. Ich schaufle dein Grab; denn du bist verächtlich geworden.
