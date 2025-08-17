Einheitsübersetzung

Vorsätze des Königs in der Stadt Gottes

1 Ein Psalm Davids. Von Huld und Recht will ich singen, dir, HERR, will ich spielen.

2 Auf den rechten Weg will ich achten. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit lauterem Herzen inmitten meines Hauses.

3 Ich setze mir nicht vor Augen, was Verderben bringt. Ich hasse es, Unrecht zu tun, es soll nicht an mir haften.

4 Falschheit sei meinem Herzen fern, ich will Böses nicht kennen.

5 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bring ich zum Schweigen. Wer stolze Augen hat und ein hochmütiges Herz, den kann ich nicht ertragen.

6 Meine Augen suchen die Treuen im Land, sie sollen bei mir wohnen. Wer auf dem rechten Wege geht, der darf mir dienen.

7 In meinem Haus wohne kein Betrüger, kein Lügner kann bestehn vor meinen Augen.

8 Morgen für Morgen bring ich zum Schweigen alle Frevler des Landes, um auszurotten aus der Stadt des HERRN alle, die Unrecht tun.

