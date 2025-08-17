Einheitsübersetzung

Loblied auf den barmherzigen und gerechten Gott

1 Von David. Preise den HERRN, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!

2 Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

3 Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,

4 der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt,

5 der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert.

6 Der HERR vollbringt Taten des Heils, Recht verschafft er allen Bedrängten.

7 Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke.

8 Der HERR ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld.

9 Er wird nicht immer rechten und nicht ewig trägt er nach.

10 Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.

11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.

12 So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er von uns unsere Frevel.

13 Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über alle, die ihn fürchten.

14 Denn er weiß, was wir für Gebilde sind, er bedenkt, dass wir Staub sind.

15 Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes.

16 Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr.

17 Doch die Huld des HERRN währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel,

18 alle, die seinen Bund bewahren, die seiner Befehle gedenken und danach handeln.

19 Der HERR hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All.

20 Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die sein Wort vollstrecken, die auf die Stimme seines Wortes hören!

21 Preist den HERRN, all seine Heerscharen, seine Diener, die seinen Willen tun!

22 Preist den HERRN, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft! Preise den HERRN, meine Seele!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten