Vertrauen auf Gottes Gericht
1 Für den Chormeister. Von David. Beim HERRN habe ich mich geborgen. Wie könnt ihr mir sagen: Vögel, flieht zu eurem Berg!
2 Denn siehe: Die Frevler spannen den Bogen, sie legten ihren Pfeil auf die Sehne, um im Dunkel auf die zu schießen, die redlichen Herzens sind.
3 Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter noch tun?
4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, der HERR hat seinen Thron im Himmel. Seine Augen schauen herab, seine Blicke prüfen die Menschen.
5 Der HERR prüft Gerechte und Frevler; wer Gewalttat liebt, den hasst seine Seele.
6 Verderben lasse er auf die Frevler regnen, Feuer und Schwefel und sengender Wind ist ihr Anteil.
7 Denn gerecht ist der HERR, gerechte Taten liebt er. Redliche schauen sein Angesicht.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten