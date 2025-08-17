Einheitsübersetzung

Vertrauen auf Gottes Gericht

1 Für den Chormeister. Von David. Beim HERRN habe ich mich geborgen. Wie könnt ihr mir sagen: Vögel, flieht zu eurem Berg!

2 Denn siehe: Die Frevler spannen den Bogen, sie legten ihren Pfeil auf die Sehne, um im Dunkel auf die zu schießen, die redlichen Herzens sind.

3 Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter noch tun?

4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, der HERR hat seinen Thron im Himmel. Seine Augen schauen herab, seine Blicke prüfen die Menschen.

5 Der HERR prüft Gerechte und Frevler; wer Gewalttat liebt, den hasst seine Seele.

6 Verderben lasse er auf die Frevler regnen, Feuer und Schwefel und sengender Wind ist ihr Anteil.

7 Denn gerecht ist der HERR, gerechte Taten liebt er. Redliche schauen sein Angesicht.

