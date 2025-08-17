Einheitsübersetzung

Seligpreisung des Gottesfürchtigen

1 Halleluja! Selig der Mann, der den HERRN fürchtet und sich herzlich freut an seinen Geboten.

2 Seine Nachkommen werden mächtig im Land, das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet.

3 Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.

4 Im Finstern erstrahlt er als Licht den Redlichen: Gnädig und barmherzig ist der Gerechte.

5 Glücklich ein Mann, der gnädig ist und leiht ohne Zinsen, der nach dem Recht das Seine ordnet.

6 Niemals gerät er ins Wanken; ewig denkt man an den Gerechten.

7 Er fürchtet sich nicht vor böser Kunde, sein Herz ist fest, auf den HERRN vertraut er.

8 Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, er wird herabschauen auf seine Bedränger.

9 Reichlich gibt er den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer, seine Macht steht hoch in Ehren.

10 Der Frevler sieht es voll Unmut, er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Die Wünsche der Frevler werden zunichte.

