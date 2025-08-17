Psalmen, Kapitel 113

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 113

Psalm 113

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Loblied auf Gottes Hoheit und Liebe zu den Geringen

1 Halleluja! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN!

2 Der Name des HERRN sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sei gelobt der Name des HERRN.

4 Erhaben ist der HERR über alle Völker, über den Himmeln ist seine Herrlichkeit.

5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der wohnt in der Höhe,

6 der hinabschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde?

7 Den Geringen richtet er auf aus dem Staub, aus dem Schmutz erhebt er den Armen,

8 um ihn wohnen zu lassen bei den Fürsten, bei den Fürsten seines Volks.

9 Die Kinderlose lässt er wohnen im Haus als frohe Mutter von Kindern. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-113 [gedruckt am 17.08.2025]