Einheitsübersetzung

Loblied auf Gottes Hoheit und Liebe zu den Geringen

1 Halleluja! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN!

2 Der Name des HERRN sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sei gelobt der Name des HERRN.

4 Erhaben ist der HERR über alle Völker, über den Himmeln ist seine Herrlichkeit.

5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der wohnt in der Höhe,

6 der hinabschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde?

7 Den Geringen richtet er auf aus dem Staub, aus dem Schmutz erhebt er den Armen,

8 um ihn wohnen zu lassen bei den Fürsten, bei den Fürsten seines Volks.

9 Die Kinderlose lässt er wohnen im Haus als frohe Mutter von Kindern. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten