Psalmen, Kapitel 114

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 114

Psalm 114

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Lobpreis auf den Auszug Israels aus Ägypten

1 Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs aus dem Volk mit fremder Sprache,

2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel das Gebiet seiner Herrschaft.

3 Das Meer sah es und flüchtete, der Jordan wandte sich rückwärts.

4 Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer.

5 Was ist mit dir, du Meer, dass du flüchtest, du Jordan, dass du rückwärts dich wendest,

6 ihr Berge, dass ihr hüpft wie Widder, ihr Hügel, wie junge Lämmer?

7 Vor dem Angesicht des Herrn tanze, du Erde, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs,

8 der den Fels zum Wasserteich wandelt, Kieselgestein zu quellendem Wasser.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Psalm 114 (EÜ)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-114 [gedruckt am 17.08.2025]