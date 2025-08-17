Einheitsübersetzung

Lobpreis auf den Auszug Israels aus Ägypten

1 Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs aus dem Volk mit fremder Sprache,

2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel das Gebiet seiner Herrschaft.

3 Das Meer sah es und flüchtete, der Jordan wandte sich rückwärts.

4 Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer.

5 Was ist mit dir, du Meer, dass du flüchtest, du Jordan, dass du rückwärts dich wendest,

6 ihr Berge, dass ihr hüpft wie Widder, ihr Hügel, wie junge Lämmer?

7 Vor dem Angesicht des Herrn tanze, du Erde, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs,

8 der den Fels zum Wasserteich wandelt, Kieselgestein zu quellendem Wasser.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten