Der Gott Israels und die Götzen der Völker

1 Nicht uns, HERR, nicht uns, nein, deinem Namen gib Herrlichkeit, wegen deiner Huld, wegen deiner Treue!

2 Warum sollen die Völker sagen: Wo ist denn ihr Gott?

3 Unser Gott, er ist im Himmel, alles, was ihm gefällt, vollbringt er.

4 Ihre Götzen sind nur Silber und Gold, Machwerk von Menschenhand.

5 Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht,

6 sie haben Ohren und hören nicht, sie haben eine Nase und riechen nicht;

7 ihre Hände, sie greifen nicht, ihre Füße, sie gehen nicht, sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle.

8 Ihnen werden gleich, die sie machen, alle, die auf sie vertrauen.

9 Israel, vertrau auf den HERRN! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.

10 Haus Aaron, vertraut auf den HERRN! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.

11 Die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN! Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.

12 Der HERR hat unser gedacht, er wird segnen. Er wird segnen das Haus Israel. Er wird segnen das Haus Aaron.

13 Der HERR wird segnen, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen.

14 Der HERR wird euch mehren, euch und eure Kinder.

15 Gesegnet seid ihr vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

16 Der Himmel ist Himmel des HERRN, die Erde aber gab er den Menschen.

17 Nicht die Toten loben den HERRN, keiner, der ins Schweigen hinabsteigt.

18 Wir aber preisen den HERRN von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja!

