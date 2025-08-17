Einheitsübersetzung

Rettung aus Todesnot und Opfer des Dankes

1 Ich liebe den HERRN; denn er hört meine Stimme, mein Flehen um Gnade.

2 Ja, er hat sein Ohr mir zugeneigt, alle meine Tage will ich zu ihm rufen.

3 Mich umfingen Fesseln des Todes, Bedrängnisse der Unterwelt haben mich getroffen, Bedrängnis und Kummer treffen mich.

4 Ich rief den Namen des HERRN: Ach HERR, rette mein Leben!

5 Gnädig ist der HERR und gerecht, unser Gott erbarmt sich.

6 Arglose behütet der HERR. Ich war schwach, er hat mich gerettet.

7 Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der HERR hat dir Gutes erwiesen.

8 Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, mein Auge den Tränen, meinen Fuß dem Straucheln.

9 So gehe ich meinen Weg vor dem HERRN im Land der Lebenden.

10 Ich glaube - auch wenn ich sagen muss: Ich bin tief erniedrigt!

11 Ich sagte in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner.

12 Wie kann ich dem HERRN vergelten all das Gute, das er mir erwiesen?

13 Den Becher des Heils will ich erheben. Ausrufen will ich den Namen des HERRN.

14 Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen in Gegenwart seines ganzen Volks.

15 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Frommen.

16 Ach HERR, ich bin doch dein Knecht, dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! Gelöst hast du meine Fesseln.

17 Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, ausrufen will ich den Namen des HERRN.

18 Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen in Gegenwart seines ganzen Volks,

19 in den Höfen des Hauses des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten