Einheitsübersetzung

Der Herr steht auf Seiten der Armen

1 Für den Chormeister. Auf der Achten. Ein Psalm Davids.

2 Hilf doch, HERR, der Fromme ist am Ende, ja, verschwunden sind die Treuen unter den Menschen.

3 Sie reden Lüge, einer zum andern, mit glatter Lippe und doppeltem Herzen reden sie.

4 Der HERR tilge alle glatten Lippen, die Zunge, die Vermessenes redet,

5 die da sagten: Mit unserer Zunge sind wir mächtig, unsere Lippen sind mit uns. - Wer ist Herr über uns?

6 Wegen der Unterdrückung der Schwachen, wegen des Stöhnens der Armen stehe ich jetzt auf, spricht der HERR, ich bringe Rettung dem, gegen den man wütet.

7 Die Worte des HERRN sind lautere Worte, / Silber, geschmolzen im Ofen, von Schlacken gereinigt siebenfach.

8 Du, HERR, wirst sie behüten, wirst ihn bewahren vor diesem Geschlecht auf immer,

9 auch wenn ringsum Frevler umhergehn und die Gemeinheit groß wird unter den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten