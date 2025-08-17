Einheitsübersetzung

Hilferuf aus einer friedlosen Welt

1 Ein Wallfahrtslied. Ich rief zum HERRN in meiner Bedrängnis und er hat mich erhört.

2 HERR, rette doch mein Leben vor lügnerischen Lippen und vor der falschen Zunge!

3 Was soll er dir geben und was dir noch antun, du falsche Zunge?

4 Scharfe Pfeile eines Kriegers und glühende Kohlen vom Ginsterstrauch.

5 Weh mir, dass ich als Fremder leben muss in Meschech, dass ich wohnen muss bei den Zelten von Kedar!

6 Ich muss schon allzu lange wohnen bei denen, die den Frieden hassen.

7 Ich bin Frieden; doch ich brauche nur zu reden, sind sie für Krieg.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten