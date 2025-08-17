Einheitsübersetzung

Der Hüter Israels

1 Ein Lied für die Wallfahrt. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.

3 Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein.

4 Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels.

5 Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten.

6 Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der Nacht.

7 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.

8 Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten