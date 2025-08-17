Einheitsübersetzung online lesen
Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem
1 Ein Wallfahrtslied. Von David. Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.
2 Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem:
3 Jerusalem, als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist.
4 Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN, wie es Gebot ist für Israel, den Namen des HERRN zu preisen.
5 Denn dort stehen Throne für das Gericht, die Throne des Hauses David.
6 Erbittet Frieden für Jerusalem! Geborgen seien, die dich lieben.
7 Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern!
8 Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen: In dir sei Friede.
9 Wegen des Hauses des HERRN, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen.
