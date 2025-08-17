Einheitsübersetzung

Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem

1 Ein Wallfahrtslied. Von David. Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.

2 Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem:

3 Jerusalem, als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist.

4 Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN, wie es Gebot ist für Israel, den Namen des HERRN zu preisen.

5 Denn dort stehen Throne für das Gericht, die Throne des Hauses David.

6 Erbittet Frieden für Jerusalem! Geborgen seien, die dich lieben.

7 Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern!

8 Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen: In dir sei Friede.

9 Wegen des Hauses des HERRN, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten