Einheitsübersetzung

Aufblick zu Gott

1 Ein Wallfahrtslied. Ich erhebe meine Augen zu dir, der du thronst im Himmel.

2 Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so sind unsere Augen erhoben zum HERRN, unserem Gott, bis er uns gnädig ist.

3 Sei uns gnädig, HERR, sei uns gnädig! Denn übersatt sind wir von Verachtung,

4 vom Spott der Selbstsicheren ist übersatt unsere Seele, von der Verachtung durch die Stolzen.

