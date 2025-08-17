Einheitsübersetzung

Israels Dank für die Befreiung

1 Ein Wallfahrtslied. Von David. Wäre es nicht der HERR gewesen, der da war für uns, so soll Israel sagen,

2 wäre es nicht der HERR gewesen, der da war für uns, als sich gegen uns Menschen erhoben,

3 dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als gegen uns ihr Zorn entbrannte,

4 dann hätten die Wasser uns weggespült, hätte sich über uns ein Wildbach ergossen,

5 dann hätten sich über uns ergossen die wilden und wogenden Wasser.

6 Der HERR sei gepriesen, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab.

7 Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen; das Netz ist zerrissen und wir sind frei.

8 Unsere Hilfe ist im Namen des HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten