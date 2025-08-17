Einheitsübersetzung

Gott, der Beschützer Israels

1 Ein Wallfahrtslied. Die auf den HERRN vertraun, sind wie der Zionsberg: Niemals wankt er, er bleibt in Ewigkeit.

2 Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der HERR um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit.

3 Nicht soll das Zepter des Frevels lasten auf dem Erbland der Gerechten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände ausstrecken nach dem Unrecht.

4 Tu doch Gutes, HERR, den Guten, denen, die redlichen Herzens sind!

5 Doch die abbiegen auf ihre krummen Wege, die lasse der HERR samt denen, die Unrecht tun, dahingehn. Friede über Israel!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten