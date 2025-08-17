Psalmen, Kapitel 128

Psalm 128

Einheitsübersetzung

Haussegen

1 Ein Wallfahrtslied. Selig jeder, der den HERRN fürchtet, der auf seinen Wegen geht!

2 Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen; selig bist du - es wird dir gut ergehn.

3 Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Wie Schösslinge von Ölbäumen sind deine Kinder rings um deinen Tisch herum.

4 Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den HERRN fürchtet.

5 Es segne dich der HERR vom Zion her. Du sollst schauen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens.

6 Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder. Friede über Israel!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

