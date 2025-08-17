Einheitsübersetzung

Bittgebet des bedrängten Israel

1 Ein Wallfahrtslied. Sie haben mich oft bedrängt von Jugend an, - so soll Israel sagen -,

2 sie haben mich oft bedrängt von Jugend an, doch sie haben mich nicht bezwungen.

3 Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt, ihre langen Furchen gezogen.

4 Der HERR ist gerecht, er hat den Strick der Frevler zerhauen.

5 Es sollen zuschanden werden und rückwärts weichen alle, die Zion hassen.

6 Sie sollen werden wie Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, noch bevor man es ausreißt.

7 Kein Schnitter füllt damit seine Hand, kein Ährensammler den Bausch seines Gewandes.

8 Die an ihnen vorübergehen, werden nicht sagen: Der Segen des HERRN sei mit euch. Wir segnen euch im Namen des HERRN.

