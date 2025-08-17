Einheitsübersetzung

Loblied auf Gottes Wirken in Schöpfung und Geschichte

1 Halleluja! Lobt den Namen des HERRN, lobt ihn, ihr Knechte des HERRN,

2 die ihr steht im Haus des HERRN, in den Höfen des Hauses unseres Gottes!

3 Lobt den HERRN, denn der HERR ist gut! Singt und spielt seinem Namen, denn er ist schön!

4 Denn der HERR hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum.

5 Ja, das habe ich erkannt, groß ist der HERR, unser Herr ist größer als alle Götter.

6 Alles, was dem HERRN gefällt, vollbringt er, im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen.

7 Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, er lässt es blitzen und regnen, den Sturmwind holt er aus seinen Kammern.

8 Er schlug Ägyptens Erstgeburt, vom Menschen bis zum Vieh.

9 In deine Mitte, Ägypten, sandte er Zeichen und Wunder, gegen den Pharao und all seine Knechte.

10 Er schlug viele Völker und tötete mächtige Könige:

11 Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Baschan, und alle Königreiche Kanaans.

12 Er gab ihr Land zum Erbe, zum Erbe seinem Volke Israel.

13 HERR, dein Name währt ewig, HERR, das Gedenken an dich währt von Geschlecht zu Geschlecht.

14 Denn der HERR schafft Recht seinem Volk; er erbarmt sich seiner Knechte.

15 Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, Machwerk von Menschenhand.

16 Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht,

17 sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Atem in ihrem Mund.

18 Ihnen werden gleich, die sie machen, alle, die auf sie vertrauen.

19 Haus Israel, preiset den HERRN! Haus Aaron, preiset den HERRN!

20 Haus Levi, preiset den HERRN! Die ihr den HERRN fürchtet, preiset den HERRN!

21 Gepriesen sei der HERR vom Zion her, er, der thront in Jerusalem. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten