Einheitsübersetzung

Danklitanei für Gottes ewige Huld seit Erschaffung der Welt

1 Dankt dem HERRN, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig!

2 Dankt dem Gott der Götter, denn seine Huld währt ewig!

3 Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Huld währt ewig!

4 Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Huld währt ewig,

5 der den Himmel gemacht hat in Weisheit, denn seine Huld währt ewig,

6 der die Erde gefestigt hat über den Wassern, denn seine Huld währt ewig,

7 der die großen Leuchten gemacht hat, denn seine Huld währt ewig,

8 die Sonne zur Herrschaft über den Tag, denn seine Huld währt ewig,

9 den Mond und die Sterne zur Herrschaft über die Nacht, denn seine Huld währt ewig.

10 Ihm, der die Ägypter schlug in ihrer Erstgeburt, denn seine Huld währt ewig,

11 und der Israel herausführte aus ihrer Mitte, denn seine Huld währt ewig,

12 mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn seine Huld währt ewig.

13 Ihm, der das Rote Meer zerschnitt in zwei Teile, denn seine Huld währt ewig,

14 und Israel hindurchziehen ließ in seiner Mitte, denn seine Huld währt ewig,

15 und den Pharao und sein Heer schüttelte ins Rote Meer, denn seine Huld währt ewig.

16 Ihm, der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Huld währt ewig.

17 Ihm, der große Könige schlug, denn seine Huld währt ewig,

18 und mächtige Könige tötete, denn seine Huld währt ewig,

19 Sihon, den König der Amoriter, denn seine Huld währt ewig,

20 Og, den König von Baschan, denn seine Huld währt ewig,

21 und der ihr Land zum Erbe gab, denn seine Huld währt ewig,

22 zum Erbe Israel, seinem Knecht, denn seine Huld währt ewig.

23 Der unser gedachte in unserer Erniedrigung, denn seine Huld währt ewig,

24 und uns unseren Feinden entriss, denn seine Huld währt ewig.

25 Der allem Fleisch Nahrung gibt, denn seine Huld währt ewig.

26 Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Huld währt ewig!

