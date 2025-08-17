Psalmen, Kapitel 137

Psalm 137

Einheitsübersetzung

Rückblick der Verbannten auf ihr Heimweh nach Zion

1 An den Strömen von Babel, da saßen wir und wir weinten, wenn wir Zions gedachten.

2 An die Weiden in seiner Mitte hängten wir unsere Leiern.

3 Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns, unsere Peiniger forderten Jubel: Singt für uns eines der Lieder Zions!

4 Wie hätten wir singen können die Lieder des HERRN, fern, auf fremder Erde?

5 Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand mich vergessen.

6 Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht mehr erhebe zum Gipfel meiner Freude.

7 Gedenke, HERR, den Söhnen Edoms den Tag Jerusalems, die sagten: Reißt nieder, bis auf den Grund reißt es nieder!

8 Tochter Babel, du der Verwüstung Geweihte: Selig, wer dir vergilt deine Taten, die du uns getan hast!

9 Selig, wer ergreift und zerschlägt am Felsen deine Nachkommen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

