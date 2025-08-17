Einheitsübersetzung

Die Torheit der Gottesleugner

1 Für den Chormeister. Von David. Der Tor sagt in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderbt, handeln abscheulich; da ist keiner, der Gutes tut.

2 Der HERR blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht.

3 Sie alle sind abgewichen, alle zusammen sind verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein Einziger.

4 Haben denn all die Übeltäter keine Einsicht? Sie fressen mein Volk, als äßen sie Brot. Den HERRN rufen sie nicht an.

5 Dort trifft sie ein gewaltiger Schrecken, denn Gott ist beim Geschlecht der Gerechten.

6 Den Plan für den Armen wollt ihr vereiteln, wenn seine Zuflucht der HERR ist?

7 Wer bringt vom Zion her Rettung für Israel? Wenn der HERR das Geschick seines Volkes wendet, jubelt Jakob, freut sich Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten