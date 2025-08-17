Einheitsübersetzung

Bitte um Bewahrung vor dem Bösen

1 Ein Psalm Davids. HERR, ich habe dich gerufen, eile mir zu Hilfe! Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe!

2 Mein Bittgebet sei ein Räucheropfer vor deinem Angesicht, ein Abendopfer das Erheben meiner Hände.

3 HERR, stelle eine Wache vor meinen Mund, behüte das Tor meiner Lippen!

4 Neige mein Herz nicht zum bösen Wort, damit ich nicht frevlerische Taten verübe zusammen mit Männern, die Unrecht tun, damit ich nicht koste von ihren Genüssen!

5 Schlägt mich ein Gerechter, ist es Liebe, / weist er mich zurecht, ist es Salböl, das mein Haupt nicht verweigert. Ja, immer noch bete ich für sie trotz ihrer Bosheit.

6 Sind ihre Richter auf Felsen hinabgestürzt, / dann werden die Frevler meine Worte hören, denn diese waren freundlich.

7 Wie beim Aufhacken und Pflügen der Erde, so sind unsere Knochen hingestreut an den Rand der Totenwelt.

8 Doch auf dich, GOTT und Herr, richten sich meine Augen, bei dir habe ich mich geborgen, gieße nicht aus mein Leben!

9 Behüte mich vor dem Zugriff der Falle, die sie mir stellten, und vor dem Fangholz derer, die Unrecht tun!

10 In ihre eigenen Netze werden die Frevler fallen - sie alle miteinander, ich aber entkomme.

