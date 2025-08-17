Einheitsübersetzung

Hilferuf in schwerer Bedrängnis

1 Ein Weisheitslied Davids. Als er in der Höhle war. Ein Bittgebet.

2 Mit lauter Stimme schrei ich zum HERRN, laut flehe ich zum HERRN um Gnade.

3 Ich schütte vor ihm meine Klage aus, tue vor ihm kund meine Drangsal.

4 Wenn auch in mir mein Lebensgeist schwindet: Meinen Pfad, du kennst ihn. Auf dem Weg, den ich gehe, stellten sie mir eine Falle.

5 Blicke zur Rechten und schaue: Niemand ist da, der mich beachtet. Mir ist jede Zuflucht genommen, niemand fragt nach meinem Leben.

6 Zu dir, HERR, habe ich geschrien, ich sagte: Du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Land der Lebenden.

7 Vernimm doch meinen Notschrei, denn ich bin tief erniedrigt. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig!

8 Führe doch mein Leben heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise! Um mich werden sich Gerechte scharen, denn du tust mir Gutes.

