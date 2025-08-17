Einheitsübersetzung

Ewiger und universaler Lopbreis der Königsherrschaft Gottes

1 Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, meinen Gott und König, ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig.

2 Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben auf immer und ewig.

3 Groß ist der HERR und hoch zu loben, unerforschlich ist seine Größe.

4 Geschlecht um Geschlecht rühme deine Werke, deine machtvollen Taten sollen sie künden.

5 Den herrlichen Glanz deiner Hoheit und deine Wundertaten will ich besingen.

6 Von der Macht deiner Furcht erregenden Taten sollen sie reden, von deinen Großtaten will ich erzählen.

7 Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln.

8 Der HERR ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld.

9 Der HERR ist gut zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.

10 Danken sollen dir, HERR, all deine Werke, deine Frommen sollen dich preisen.

11 Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie reden, von deiner Macht sollen sie sprechen,

12 um den Menschen bekannt zu machen seine machtvollen Taten und die glanzvolle Herrlichkeit seines Königtums.

13 Dein Königtum ist ein Königtum aller Zeiten, von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Herrschaft.

14 Der HERR stützt alle, die fallen, er richtet alle auf, die gebeugt sind.

15 Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

16 Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.

17 Gerecht ist der HERR auf all seinen Wegen und getreu in all seinen Werken.

18 Nahe ist der HERR allen, die ihn rufen, allen, die ihn aufrichtig rufen.

19 Denen, die ihn fürchten, erweist er Wohlgefallen, ihr Schreien hört er und rettet sie.

20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, doch alle Frevler vernichtet er.

21 Das Lob des HERRN spreche mein Mund, / alles Fleisch preise seinen heiligen Namen auf immer und ewig!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten