Einheitsübersetzung

Lobpreis auf den Herrn, den König des Kosmos

1 Halleluja! Lobt den HERRN vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen:

2 Lobt ihn, all seine Engel, lobt ihn, all seine Heerscharen,

3 lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne,

4 lobt ihn, ihr Himmel der Himmel, ihr Wasser über dem Himmel!

5 Loben sollen sie den Namen des HERRN; denn er gebot und sie waren erschaffen.

6 Er stellte sie hin für immer und ewig, ein Gesetz gab er - und nie vergeht es.

7 Lobt den HERRN von der Erde her: ihr Ungeheuer des Meeres und alle Tiefen,

8 Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der sein Wort vollzieht,

9 ihr Berge und all ihr Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern,

10 ihr Tiere alle, wilde und zahme, ihr Kriechtiere und ihr gefiederten Vögel,

11 ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter der Erde,

12 ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, ihr Alten mit den Jungen!

13 Loben sollen sie den Namen des HERRN, / denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel.

14 Er hat erhöht die Macht seines Volks, zum Lob für all seine Frommen, für die Kinder Israels, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten