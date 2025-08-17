Einheitsübersetzung

Das neue Lied von der Königsherrschaft Gottes durch Israel

1 Halleluja! Singt dem HERRN ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen!

2 Israel soll sich freuen über seinen Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König.

3 Seinen Namen sollen sie loben mit Reigentanz, mit Trommel und Leier ihm spielen.

4 Denn der HERR hat an seinem Volk Gefallen, er krönt die Gebeugten mit Rettung.

5 In Herrlichkeit sollen die Frommen frohlocken, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern,

6 Hochgesänge auf Gott in ihrer Kehle, ein zweischneidiges Schwert in ihren Händen,

7 um unter den Nationen Vergeltung zu üben, Strafgericht bei den Völkern,

8 um ihre Könige mit Fesseln zu binden, ihre Fürsten mit eisernen Ketten,

9 um Gericht über sie zu halten, wie geschrieben steht. Lichtglanz ist das all seinen Frommen. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten