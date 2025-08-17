Psalmen, Kapitel 15

Leben in Gottes Nähe

1 Ein Psalm Davids. HERR, wer darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?

2 Der makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt,

3 der mit seiner Zunge nicht verleumdet hat, / der seinem Nächsten nichts Böses tat und keine Schmach auf seinen Nachbarn gehäuft hat.

4 Der Verworfene ist in seinen Augen verachtet, aber die den HERRN fürchten, hält er in Ehren. Er wird nicht ändern, was er zum eigenen Schaden geschworen hat.

5 Sein Geld hat er nicht auf Wucher verliehen und gegen den Schuldlosen nahm er keine Bestechung an. Wer das tut, der wird niemals wanken.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

