Psalmen, Kapitel 150

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 150

Psalm 150

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Das große Halleluja

1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

2 Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!

3 Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier!

4 Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte!

5 Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln!

6 Alles, was atmet, lobe den HERRN. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Psalm 150 (EÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-150 [gedruckt am 17.08.2025]