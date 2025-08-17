Einheitsübersetzung

Das große Halleluja

1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

2 Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!

3 Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier!

4 Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte!

5 Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln!

6 Alles, was atmet, lobe den HERRN. Halleluja!

